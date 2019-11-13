Новий кнопкодав у Раді спійманий на гарячому

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Василь Німченко попався на кнопкодавстві на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 12 листопада.

Факт порушення зняли на відео журналісти руху "Чесно"

Відзначається, що Німченко натиснув кнопку за іншого народного депутата під час голосування за законопроєкт "Слуги народу" щодо удосконалення сфери вищої освіти. Він став одним із 5 членів "ОТЗЖ", які підтримали проєкт.

Примітно, що Німченко є співавтором законопроєкту №1127 про кримінальну відповідальність за кнопкодавство. У ньому, зокрема, пропонується позбавлення волі на строк до 2 років за повторне неперсональне голосування. Коли Рада голосувала за вказаний проєкт, Німченко на засідання не з'явився.

При цьому, за даними активістів, для Німченка це вже не перше кнопкодавство: нардеп принаймні один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

Нардеп від "Слуги народу" Олена Копанчук, яка попалася на кнопкодавстві, заявила, що відмовляється скласти мандат, незважаючи на те, що підписувала відповідний меморандум перед виборами.

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