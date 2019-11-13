Головна Новини
13 листопада • оновлено в 16:41
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Новий кнопкодав у Раді спійманий на гарячому

92
Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Василь Німченко попався на кнопкодавстві на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 12 листопада.

Факт порушення зняли на відео журналісти руху "Чесно"

Відзначається, що Німченко натиснув кнопку за іншого народного депутата під час голосування за законопроєкт "Слуги народу" щодо удосконалення сфери вищої освіти. Він став одним із 5 членів "ОТЗЖ", які підтримали проєкт.

Примітно, що Німченко є співавтором законопроєкту №1127 про кримінальну відповідальність за кнопкодавство. У ньому, зокрема, пропонується позбавлення волі на строк до 2 років за повторне неперсональне голосування. Коли Рада голосувала за вказаний проєкт, Німченко на засідання не з'явився.

При цьому, за даними активістів, для Німченка це вже не перше кнопкодавство: нардеп принаймні один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини