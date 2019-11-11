Новий голова Корнієнко готуватиме "Слуг народу" до місцевих виборів: політичний оглядач

Політичний оглядач порталу OBOZREVATEL Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV прокоментував черговий з'їзд партії "Слуга народу".

За його словами, буде Трускавець-2. Можливо, він пройде в Буковелі, і депутати вже активно до цього готуються.

"По-перше, головною метою цього собору було обрання нового голови. Ним став Олександр Корнієнко. Головна мета його призначення - це підготовка до дострокових місцевих виборів. Багато є чуток, що вони будуть саме у квітні або у травні 2020 року. Планують готувати партію по регіонам, оскільки всі знають про бренд партії "Слуга народу", про бренд Зеленського, а на місцях, по суті, нікого немає. І зараз Корнієнко буде готувати місцеві осередки. І піде боротьба, хто буде в мери йти, хто піде в депутати. Там різні групи впливу, місцеві еліти і т.д.", - зазначив Віталій Тисячний

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