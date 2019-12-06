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6 грудня • оновлено в 18:27
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Нові зарплати для військовослужбовців: від 10 200 грн

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Міністерство оборони встановило мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом на рівні 10,2 тис. гривень.

За укладання першого контракту встановлено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям у таких розмірах: рядовим – 8, сержантам (старшинам) – 9 прожиткових мінімумів. Про це йдеться на сайті відомства.

Додаткові виплати за виконання завдань в Операції об'єднаних сил становлять від 6,5 до 17 тис. гривень залежно від відстані від лінії бойового зіткнення.

Грошове забезпечення військовослужбовців сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ, підрозділів морської піхоти та гірсько-штурмових військових частин збільшене в середньому на 2-3 тис. гривень (більше ніж у інших видах).

Водночас із цим встановлено надбавку (в середньому на 2-3 тис. гривень) за особливості проходження служби для снайперів, номерів обслуг ПТРК (Корсар та Стугна-П), які мають сертифікати про закінчення відповідних шкіл підготовки, операторам безпілотних літальних апаратів.

Також виплачується компенсація за оренду житла для сержантів та солдатів за контрактом.

Нагадаємо, що 6 грудня в Україні відзначають день Збройних сил. Цього дня 1991 року було ухвалено закон "Про Збройні сили України", а День ЗСУ був встановлений постановою Верховної Ради в 1993 році.

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