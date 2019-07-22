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Нові стилі під куполом

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Листопад 2014 р. Перші дні роботи депутатів VIII скликання. Коштовні годинники і люксові торбинки в кулуарах тепер уживаються із брутальним хакі на кремезних чоловіках. Законодавці моди на камуфляж у сесійні залі – активіст Євромайдану Михайло Гаврилюк, сотник Семен Семенченко і кадровий військовий Юрій Береза. Та пізніше ветеран боїв на Сході Андрій Тетерук реєструє гучний законопроект. Згідно з ним, носити військову форму та нагороди у цивільному житті – не просто моветон. За це можна і штраф дістати – майже три з половиною тисячі гривень.

Більшає в парламенті VIII скликання і джинсів із сорочками демократичних брендів. Їх полюбляють молоді єврооптимісти та вихідці з журналістики – Єгор Соболєв, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Ольга Червакова. Західні цінності – відкритість та близькість до народу демонструють, зокрема, і в одязі. Багато з них у такий спосіб ще й плекають у власних виборцях патріотизм і закликають одягатися в українських виробників. Дизаейнерка Аліна Качоровська твердить - не виключено, що люксові торбинки, які так полюбляють жінки з українського політичного Олімпу - у нас же і відшивают.

Утім, хоч і значно поступаються, та не здають своїх позицій бренди класу люкс та коштовні ділові аксесуари в одязі народних обранців. Тут стиль диктують колекціонер картин та антикваріату бізнесмен Сергій Тарута та беззмінна лідерка фракції свого імені Юлія Тимошенко. Час від часу власники дорогої шкіргалантереї потрапляють в об’єктив парламентських фотографів та в невеличкі скандали – через вартість своїх аксесуарів.

Та скільки б стара гвардія не трималася за класичні елементи стилю успішних і багатих – з часом в кулуарах їх меншатиме. Адже запит на простоту і демократичність слуг народу ростиме з року в рік. А демонстрація статків через одяг – перетвориться на ознаку поганого смаку – твердить прихильниця консервативних поглядів депутатка Ольга Богомолець.

Але до такого кардинального кроку, як дозвіл на шорти в Офісі Президента парламентарі найближчим часом навряд чи вдадуться.

Якими будуть тренди Верховної Ради IX скликання, у тому числі в одязі, - побачимо вже восени.

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