Нові Санжари: післямова у "Підсумках" із Вадимом Колодійчуком
Журналіст OBOZREVATEL Віталій Тисячний розповів про подробиці ситуації у Нових Санжарах станом на вечір п'ятниці 21 лютого.
"Ще вчора у містечку Полтавської області була дуже запекла боротьба між правоохоронцями та місцевими жителями. Наразі все спокійно. Ми з четвертої ранку знаходимося тут, і все спокійно, є різні думки стосовно того, що відбувалося вчора", - заявив Тисячний.
Жителька селища розповіла журналістові, що влада завчасно не повідомила про прибуття українців з Китаю, і це спровокувало паніку серед місцевого населення.
"Звичайно, тих людей, яких привезли в наше селище теж шкода, але кожен хвилюється сам за себе", - зазначила жителька Нових Санжар.
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