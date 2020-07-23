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23 липня • оновлено в 20:05
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Нові правила голосування на місцевих виборах: пояснення Айвазовської

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Місцеві вибори 25 жовтня відбудуться з численними новими правилами та нововведеннями. Наскільки складними вони можуть бути для українців?

Чим процедура голосування цього разі відрізнятиметься від попередніх виборів?

Як не зіпсувати бюлетень?

На ці запитання відповіла голова правління громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Місцеві вибори в Україні 2020
Особа
Ольга Айвазовська
Місце
Україна
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