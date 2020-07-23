Нові правила голосування на місцевих виборах: пояснення Айвазовської

Місцеві вибори 25 жовтня відбудуться з численними новими правилами та нововведеннями. Наскільки складними вони можуть бути для українців?

Чим процедура голосування цього разі відрізнятиметься від попередніх виборів?

Як не зіпсувати бюлетень?

На ці запитання відповіла голова правління громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

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