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25 листопада • оновлено в 17:54
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Нові подробиці про злочини депутата-ґвалтівника від "Слуги народу"

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Жертва, зґвалтована депутатом від фракції "Слуга народу" Романом Іванісовим, заявила, що над нею поглумилася група з чотирьох хлопців, затягнувши в машину.

Злочин жінка підтвердила в телефонній розмові з журналістами ТСН. За її словами, це сталося, коли їй було 25 років (при цьому в матеріалах справи йшлося про неповнолітню постраждалу).

На момент інциденту в жінки була маленька дитина, яка досі не знає про цю подію

Постраждалу, за її словами, силоміць затягли в авто в селищі Більмак (раніше – Куйбишево) Запорізької області, де тягали за волосся, били і ґвалтували.

"Я намагаюся про ці речі не згадувати, бо доброго мало. Не кожен знає, як людина себе почуває перед смертю. А я знаю, як людина перед смертю почувається, як це – з життям прощатися, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки", – сказала вона.

"Це дійсно було насильство. Я йшла з подружкою, вони насильно затягли мене в машину, вони мене тягнули за волосся, у мене вся голова була "синя" – у синцях, це все було", – додала жінка.

За її словами, злочин набув розголосу. У рідному місті її труїли після зґвалтування, психологічно тиснули й хотіли "зам'яти" розслідування.

"У машині було четверо – двом, здається, по 16 років і двом по 19. Їх було четверо, серед них був син мера Бердянська, прізвище я вже не згадаю. Справу вели запорізькі слідчі, саме із Запоріжжя, тому що в Куйбишеві в нас усе хотіли зам'яти. У мене десь є вирізка з газети, де написано приблизно "жертву ґвалтували в мерській Волзі". Всі в Куйбишеві про це знали, в мене плювали", – розповіла жінка.

"Усі четверо отримали різні терміни, і жоден із них не відсидів свій термін повністю. Тому, що вони до мене приїжджали по черзі щодня, дзвонили, тероризували. За цей тиск я писала якісь прохання, щоб їх відпустили. Це був такий жах, я так старалася все забути, що зараз усе повністю не згадаю. Мені й роботу довелося змінити через це, і багато інших неприємностей пережила", – поділилася жертва.

Жінка зізналася, що вже не вірить у справедливість: "Я стільки несправедливості пережила у своєму житті, що просто не вірю".

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