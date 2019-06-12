Нові дані про стан води в річка Рось

На Київщині та Вінниччині в річці Рось, куди раніше перекинулися хімікати, станом на 12 червня не виявили суттєвих забруднень.

Однак у Державній екологічній інспекції використовувати воду для пиття і побутових потреб поки не радять, пише ТСН.

Зміст потенційно небезпечних речовин у воді не перевищує норми, але ловити рибу, купатися і поїти тварин з річки Рось найближчим часом не можна.

"За результатами досліджень, концентрації шкідливих речовин не встановили. Ми відібрали аналізи і направили їх до Харкова. Будемо чекати. Небезпеки для водозабору немає", – зазначив заступник начальника Держекологічної служби у Вінницькій області Ігор Осадчук.

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