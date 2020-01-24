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24 січня • оновлено в 14:14
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Нові дані про населення України не можна назвати переписом: соціолог розповів про процедуру

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Професор соціології Павло Кутуєв у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви кабміну щодо чисельності наявного населення України статусом на 1 грудня 2019 року.

"Важливо визначитися із термінами та поняттями. Існує консесус соціологів демографів із репутацією, українських професіоналів, що це "переписом" не є. Перепис відбувається за стандартною процедурою, коли опису піддаються усі господарства, які існують у країні. Візьмемо для приклади Сполучені Штати України. Там це питання регулюється Конституцією, яка була прийнята наприкінці вісімнадцятого століття. Вже там була закладена норма. що кожні 10 років відбувається перепис населення", - заявив Кутуєв.

Він додав, що дуже символічним є те, що саме кілька днів тому почався перепис населення в США.

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