Нова програма МВФ: прогнози експерта

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Ілля Несходовський у прямому етері ObozTV прокоментував нову угоду України з МВФ.

Він заявив, що поява нової програми співпраці з МВФ до кінця цього року є дуже реалістичним, а от протягом одного місяця - це вже оптимістичний сценарій.

"Все залежить від того які вимоги висуватиме МВФ до України із приводу того ж самого "Приват Банку", - заявив несходовський.

Він зазначив, що наступний рік буде випробування для всього світу, і якщо ситуація на світових ринках зміниться, то тренд, який на сьогодні присутній в Україні може відіграти проти нас.

"Проте на сьогодні на нашу користь говорять гарний врожай, добрі ціни на зерно, залізну руду – все це є позитивно, а також низькі ціни на газ – а це наша основна стаття імпорту. В результаті у нас достатньо неочікувано міцна гривня", - заявив соціолог.

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