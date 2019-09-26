Нова голова МВФ є справжньою професіоналкою: економіст

Економіст Євген Невмержицький прокоментував нове призначення голови виконавчої ради МВФ.

На думку експерта, новообрана голова відповідає посаді. Він вважає, що голова є професіоналкою, тому робота МВФ і надалі буде відповідати завданням цієї інституції, як це і було у попередні періоди.

"Нові вимоги та нові гроші для України - це насамперед внутрішня політика України, як і виконання нею тих завдань, які стоять перед нашим суспільством. А МВФ покликаний лише допомагати економікам своїх членів", - заявив Євген Невмержицікий.

Досвід роботи в РФ нової голови МВФ, на думку економічного експерта, ризиків для України не несе і жодним чином не має вплинути на професійну діяльність нової очільниці Фонду.

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