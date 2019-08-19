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Ностальгія: згадуємо, яким було українське телебачення 90-их

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Життєрадісний "Підйом" на "Новому", "Галопом по Європах" і "Не всі вдома" з Ігорем Пелихом, "СВ-шоу" Вєркі Сердючки і "Шоу довгоносиків": ви теж сумуєте за цими програмами, як і ми?

"Підйом" — ранкова розважальна програма, виходила з 17 червня 1999 року по 27 червня 2014 року, двічі перемагала на Національній телевізійній премії "Телетріумф", як найкраща інформаційно-розважальна програма (2000, 2001 роки). Першими ведучими програми були Маша Єфросініна і Юрій Горбунов — найпопулярніша ТБ-пара 2001 року за опитуваннями читачів журналу "ТВ-парк".

Серед численних змін складів, які були більш або менш вдалими, найкращим, на думку Юлії Крапівіної, можна вважати тріо, яке розпочало свою роботу в ранковому ефірі у 2008 році, до якого входили Сергій Притула, Ольга Фреймут та Олександр Педан. 27 травня 2011 року вони провели останній ефір. Усі троє почали займатися "сольними проектами".

Гумор, природність і невимушеність, які були помножені на професіоналізм, це ті риси, яких не вистачає сьогодні на сучасному українському телебаченні. Тому, у цю ретро-добірку не могли не потрапити програми Ігоря Пелиха, які він вів на 1+1 ("Не всі вдома") і ICTV ("Голопом по Європах"), інтелектуальні і водночас смішні жарти Віктора Андрієна і валентина Опалєва ("Шоу довгоносиків") і Андрія Данилка у його класичному образі Вєркі Сердючки у форматі телевізійного інтерв'ю, ще задовго до того, як це стало модним.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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