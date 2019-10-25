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25 жовтня • оновлено в 17:13
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Ніхто з політиків не зможе купити "Дизель шоу": шеф-редактор проекту

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Шеф-редактор, пролюсер "Дизель шоу" Олексій Бланар у прямому етері ObozTV розповів своє бачення того, яким має бути політичний гумор в Україні.

"Люди чекали якісного побутового гумору саме без політики. ми знімаємо номери, які вічні. Це не хайп на один день", - заявив продюсер.

У нас є номери про МВФ, про те, як крадуть українські чиновники, але це без прив'язки до певних особистостей, додав він.

"Я пішов з "Кварталу 95" не в "Дизель шоу", а шеф-редактором "1+1 медія", пішов з різних причин, про які можна говорити дуже довго", - зазначив Бланар.

Він додав, що купити "Дизель шоу" неможливо, і жоден політик не зможе це шоу купити.

"Ми знаходимось не в офшорах, ми ведемо діяльність виключно на території України. У нас є замовник - телеканал ICTV - на відміну від інших шоу наші сценарії не вичитується, все що ми знімаємо, потрапляє в ефір", - заявив Бланар.

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Олексій Бланар
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