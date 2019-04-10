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“Незвані гості” вже “на низькому старті” | Альо, гараж! REBOOT #239

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В домівки пересічних українців, під виглядом так званої Комунальної реформи все голосніше стукається той самий класичний “хутровий звір с хвостиком”, про якого нещодавно так яскраво згадував Лесь Подерв’янський. Комунальна реформа, з її “прикольними нововведеннями”, ось ось почне діяти на повну. І вже з першого травня в Україні споживачі будуть зобов’язані пускати в житло перевіряльників. Без зайвих питань…

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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