Незбалансованість команди неприпустима: генерал щодо звільнення Безсмертного

Генерал-майор запасу ЗСУ, колишній аташе з питань оборони України у США Володимир Гаврилов прокоментував кадрові зміни в Україні, які відбулись у зв'язку із виборами.

Він зазначив, що і "мінські домовленості", і "нормандський формат" сьогодні мають бути фактично реанімовані, у зв'язку із тим що в Україні змінилась влада. Цей процес, на думку експерта, є дуже делікатним, оскільки існує багато питань, які мають бути обговорені в закритому колі, потім винесені на обговорення із російською стороною і потім вже можна буде говорити про досягнення якихось результатів. І весь цей процес, за словами Гаврилова, має бути дуже контрольованим. І всі люди, які береуть участь у цьому процесі, мають розуміти правила гри, які визначають мінімальну публічність кожного, задіяного у цих переговорах учасника.

Він зазначив, що винесення інформації назагал можливе тільки після визначення процедури донесення цієї інформації до загалу. Так генерал-майор прокоментував звільнення з посади Романа Безсмертного. Він також зазначив, що оцінює Романа Безсмертного, як дуже позитивного для України професіонала, але незбалансовані позиції Зеленського та Безсмертного не мали виноситись на загал.

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