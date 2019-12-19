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19 грудня • оновлено в 17:48
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Незалежна церква — це незалежна держава: релігієзнавиця

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Релігієзнавиця Ганна Кулагіна-Стадніченко у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Вона прокоментувала річницю появи православної церкви України.

"Слід віддати належне Порошенку за те, що він здійснив значний прорив, адже він розумів, що питання православ'я України це питання державної безпеки. Коли українська церква отримала статус канонічної, це заявило про повну незалежність держави. Теперішньому президентові варто було би ставитись уважніше до релігійних питань, адже на це дивляться представники різних конфесій, які складають собі певний портрет державного службовця, якйи вміє чи не вміє керувати і цим складним питанням", — заявила релігієзнавиця.

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