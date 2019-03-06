Незаконне збагачення: рішення Конституційного суду могло бути іншим – Чумак

Народний депутат України Віктор Чумак зазначив, що Конституційний суд України, ухвалюючи своє рішення про неконституційність статті Карного кодексу про незаконне збагачення, міг би відтермінувати дію свого рішення, надавши час для зміни норми цієї статті або повернутись до редакції 2014 року.

За його словами, що у статті Карного кодексу, яку визнали неконституційною, не були порушені принципи презумпції невинуватості і обов'язок доведення факту незаконного збагачення лежав на правоохоронних органах.

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