Банк конфіскував золото: Obozrevatel News

Нові норми будівництва автотрас

В Україні зменшать ширину крайньої лівої смуги дорожнього руху. Відтепер вона буде 3,5 метри замість 3,75 метрів. Цю норму будуть застосовувати тепер при будівництві доріг в Україні. У Міністерстві регіонального розвитку та будівництва кажуть - це європейський досвід. Це, мовляв, вдала практика безпеки на дорогах не тільки Європи, але й багатьох країн світу. Водіїв це змушує бути більш уважними за кермом, а це зменшить кількість ДТП, кажуть в уряді. Крім того, на дорогах вищих категорій – першої та другої – розширять ширину зупинкової смуги руху з двох із половиною метрів до трьох. Нові норми запрацюють вже з 1 вересня.

Негода на Тернопільщині

На Тернопільщині через погіршення погодних умов затопило села у двох районах. Частину води сьогодні вже вдалося відкачати. Станом на ранок підтопленими залишаються 4 гектари сільськогосподарських угідь, а також підвальні приміщення трьох житлових будинків. В одному з районів вода зруйнувала земляний насип приватного ставка. Обійшлося без негативних наслідків. Експерти наразі оцінюють збитки, яких завдала негода.

Банк конфіскував венесуельське золото

Німецький Deutsche Bank конфіскував 20 тонн золота, яке належить Венесуелі. Це пов`язано з тим, що країна не виплачувала платежі за кредитом, що взяла в 2016 році. За даними агентства Bloomberg, три роки тому уряд Венесуели отримав 750 млн доларів кредиту від Deutsche Bank. Як заставу залишили 20 тон золота. Але перестав вносити регулярні платежі. Тому, банк вирішив припинити дію кредитного договору, термін якого повинен був закінчитися в 2021 році. Таким чином, 20 тон золота тепер знаходяться під контроль Deutsche Bank. Коментувати ситуацію там поки що відмовляються. Не роблять заяв і в Центральному банку Венесуели.

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