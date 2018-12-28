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Неврожай, захоплення українського чорнозему і ультиматуми Європи: футуролог описав можливі події 2019 року

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Футуролог Олексій Толкачов зазначив, що перед можливим неврожайним 2019 роком, Україна має переорієнтуватись з вирощування зерна на виробництво продукції з нього, навіть, не зважаючи на ультиматуми Європи, подібні до погроз, які лунали з Брюсселю після введення Києвом мораторію на експорт деревини.

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Олексій Толкачев

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