Неврожай, захоплення українського чорнозему і ультиматуми Європи: футуролог описав можливі події 2019 року

Неврожай, захоплення українського чорнозему і ультиматуми Європи: футуролог описав можливі події 2019 року415Читати матеріал російською
Футуролог Олексій Толкачов зазначив, що перед можливим неврожайним 2019 роком, Україна має переорієнтуватись з вирощування зерна на виробництво продукції з нього, навіть, не зважаючи на ультиматуми Європи, подібні до погроз, які лунали з Брюсселю після введення Києвом мораторію на експорт деревини.
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