Неврожай, захоплення українського чорнозему і ультиматуми Європи: футуролог описав можливі події 2019 року

Футуролог Олексій Толкачов зазначив, що перед можливим неврожайним 2019 роком, Україна має переорієнтуватись з вирощування зерна на виробництво продукції з нього, навіть, не зважаючи на ультиматуми Європи, подібні до погроз, які лунали з Брюсселю після введення Києвом мораторію на експорт деревини.