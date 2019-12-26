Невеличкий подарунок на Новий рік своїми руками: поради майстрині

Майстриня Анастасія Фоміна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала відзначення Дня подарунків по всьому світові. Цей день почали відзначати щорічно 26 грудня ще з часів 19 століття, коли Британією правила королева Вікторія. Зараз популярно робити подарунки власними руками, майстриня дала поради усім, хто хоче зробити подарунок своїми руками.

"Нічого складного ц тому, щоб зробити подарунок своїми руками немає. Часу я витратила на ось цей подарунок зовсім небагато – менше ніж півгодини. Я взагалі вважаю ось такі маленькі подарунки – це ніби листівка. їх можна на корпоратив наприклад всім зробити самому", – заявила Фоміна.

Крім того, на думку майстрині, роботи руками допомагає розслабитись та позбутися стресу.

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