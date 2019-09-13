Ця зима може стати останньою для костелу святого Миколая в Києві

Одна з візитівок столиці України неоготичний костел святого Миколая перебуває під загрозою знищення.

OBOZREVATEL писав вже не одну публікацію про те, що костел чекає на порятунок. Журналісти порталу узагальнили всі тези, та пропонують глядачам на власний погляд побачити, що відбувається із костелом.

У Департаменті комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради зазначено, що балансоутримувачем будинку номер 75 на вулиці Великій Васильківській є відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Печерської районної держадміністрації. Розпорядник, отримувач, наглядач - всі знають про проблему. Держава при цьому виділила на ремонт у 2019 році лише 80 тис. гривень.

За такого фінансування зима 2019-2020 років для костелу може виявитися останньою.

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