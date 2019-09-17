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17 вересня • оновлено в 07:29
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"Немає таких рекордів, які не можна перевершити", - Сергій Бубка в бліц-шоу "Без гриму"

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Человек, который доказал, что выше головы не только можно, а и нужно прыгать.

35-кратный рекордсмен мира, что зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, олимпийский чемпион и Герой Украины Сергей Бубка рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, какая из побед для него самая значимая, кто из голливудских актеров сыграл бы его лучше всех, почему он вручил сыну теннисную ракетку, а не шест и какой его любимый завтрак.

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Автор
Ганна Буткевич Ганна Буткевич
Тема
Без гриму
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