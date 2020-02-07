Нефьодов в нічному клубі: чотири версії того, що там робив головний митник країни

Відведіть дітей від екрану: ламберсексуал – канадський "дровосєк" зайшов в місцевий київський генделик і що з того вийшло.

Головний митник країни Максим Нефьодов був помічений в одному з столичних нічних клубів у оточенні оголених (майже повністю) дівчат. Юлія Крапівіна має чотири варіанти, яку легенду він може використати для пояснення того, що саме він там робив.

1. Перевіряв якість послуг місцевих танцівниць

2. Замовив послугу гоу-гоу супроводу на сайті "Прозоро".

3. Це була нонконформістська акція або перевірка на профпридатність жінок, які можуть працювати на митниці.

4. Він виконував секретне спецзавдання під прикриттям.

Для тих, хто не знає модне хіпстерське слово "ламберсексуал", розкажемо. За версією журналу Cosmopolitan, це чоловік, налаштований на сім'ю, між іншим. Настільки налаштований, що він навіть роману не хоче. Тобто він хоче ходити з дівчиною на виставки і концерти, пити смузі в кав'ярнях, відвідувати нічні покази голлівудської класики і гуляти по парку "Наталка" – і весь цей час – ні-ні! В тому сенсі, що зовсім ні-ні. У сенсі, максимум – він зможе обійняти дівчину і взяти її за руку.

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

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