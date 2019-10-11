Недопущений на прес-марафон журналіст-розслідувач поставив питання Зеленському в ефірі ObozTV

Журналіст-розслідувач Данило Мокрик розповів про те, як і чому йому було відмовлено в акредитації на прес-марафон президента України Володимира Зеленського.

За його словами, формальна причина, озвучена йому, була наочно спростована організаторами з Офісу президента, яка, фактично, не поширювалась на інших журналістів-учасників, які таки потрапили на зустріч з Зеленським.

Він розповів, що зрештою попросив поставити питання від свого імені колег. Проте, зазначив він, це було не те питання, яке він би хотів поставити перед президентом, бо воно, на його думку, потребувало тривалою підготовки, яка могла б знадобитися в разі необхідності уточнень і пояснень.

Журналіст озвучив це питання до президента України в прямому ефірі, в програмі "О, Крапівіна!"

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