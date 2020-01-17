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17 січня • оновлено в 13:10
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Не варто купатися у крижаній воді без попередньої підготовки: поради лікаря

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Лікарка-терапевт Юлія Поворознюк у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, чи варто українцям без підготовки стрибати у холодну воду на Водохреща.

"Звичайно ж, без попередньої підготовки я не радила би цього робити. Потрібно готуватися до купання у крижаній воді, обливатися холодною водою, коли ми в душі вдома, і це треба робити систематично хоча би протягом півроку до купання на Водохреща. Спочатку холодною водою обливаємося, а потім теплою. Якщо приймати ванну, то варто поступово зменшувати її температуру, ходити в сауну і далі після сауни обливатися холодної водою. У такий спосіб ми загартовуємо свою судинну систему, а коли вона загартована, то ми можемо пірнати в ополонку із крижаною водою", - заявила Поворознюк

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