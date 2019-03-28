Не тільки санкаціі: дипломат розповів, як США допомагатимуть Україні стримувати агресію РФ

Дипломат, співробітник Посольства України в США 2015-2016 рр. Андрій Теліженко зазначив, що крім санкцій, які, на його думку, будуть запроваджуватись США по відношенню до Росії і далі, за її агресію проти України, адміністрація Білого дому буде надавати Києву і військову допомогу. За його словами, це будуть не тільки "Джевеліни", а й інша військова техніка, яка буде передана Україні найближчим часом.

Він підкреслив, що така допомога буде йти не тільки тому, що Україна є союзником США, але й тому, що за океаном фактично розпочалася передвиборча кампанія. За його словами, консервативне крило Республіканської партії буде вітати таку політику Трампа і підтримає його кандидатуру на другий термін.

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