Не остання відстрочка: прогнози для євробляхерів

Ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава прокоментував нове відтермінування штрафів для євробляхерів.

Він заявив, що наврядчи за три місяці у поліції з'являться нові дані щодо автомобілів на єврономерах. Тому на думку експерта, якщо новий склад парламенту не змінити правила розмитнення авто, то автомобілі на іноземних номерах продовжуватимуть їздити Україною і надалі. І лише частину з них поліція буде намагатися притягнути до відповідальності та змушувати платити штрафи.

Кава назвав основні причини, чому українці так активно скуповують авто в Європі. Це, на його думку, незадовільний стан транспортної інфраструктури, міських та міжміських перевезень в Україні. Тому зараз автомобілі на євробляхах для українців - це можливість комфортніше пересуватися країною та заощаджувати час.

І другим моментом він назвав прорахунки про розробленому законодавстві, яке регулює питання з автомобілями на єврономерах. Експерт передбачає, що це відтермінування штрафів не є остаточним і може бути продовженим ще мінімум на півроку.

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