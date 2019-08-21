Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Не остання відстрочка: прогнози для євробляхерів

107 Читати матеріал російською

Ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава прокоментував нове відтермінування штрафів для євробляхерів.

Він заявив, що наврядчи за три місяці у поліції з'являться нові дані щодо автомобілів на єврономерах. Тому на думку експерта, якщо новий склад парламенту не змінити правила розмитнення авто, то автомобілі на іноземних номерах продовжуватимуть їздити Україною і надалі. І лише частину з них поліція буде намагатися притягнути до відповідальності та змушувати платити штрафи.

Кава назвав основні причини, чому українці так активно скуповують авто в Європі. Це, на його думку, незадовільний стан транспортної інфраструктури, міських та міжміських перевезень в Україні. Тому зараз автомобілі на євробляхах для українців - це можливість комфортніше пересуватися країною та заощаджувати час.

І другим моментом він назвав прорахунки про розробленому законодавстві, яке регулює питання з автомобілями на єврономерах. Експерт передбачає, що це відтермінування штрафів не є остаточним і може бути продовженим ще мінімум на півроку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Кава
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...