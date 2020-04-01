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1 квітня • оновлено в 23:10
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Не можна збиратися у групи більше 2 людей - Тернопіль бореться з пандемією

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В Україні посилюють карантин

Зокрема, як повідомив новоспечений чільник МОЗ Максм Степанов, нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.

А от у деяких регіонах карнтин вже підсилили. Зокрема у Тернополі не можна збиратися у групи більше 2 людей. Також на вулицю не можна виходити дітям до 14 років без супроводу батьків.

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Підсумки
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