Не можна збиратися у групи більше 2 людей - Тернопіль бореться з пандемією
В Україні посилюють карантин
Зокрема, як повідомив новоспечений чільник МОЗ Максм Степанов, нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.
А от у деяких регіонах карнтин вже підсилили. Зокрема у Тернополі не можна збиратися у групи більше 2 людей. Також на вулицю не можна виходити дітям до 14 років без супроводу батьків.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы