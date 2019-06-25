"Не можна купувати "на виріст": ортопед розповів, як вибрати якісне взуття

Продовжуємо розмову про правильне взуття. Гість студії – лікар-ортопед Сергій Рижов.

Початок ефіру можна подивитися тут.

Що таке "якісне взуття"? На які особливості звертати увагу під час покупки?

"Про ціну не варто говорити. Потрібно брати взуття, дивитися, яке воно... Воно навіть може бути досить якісним і недорогим. І навпаки: може бути дуже дорогим, яка вам не підійде", – наголошує Рижов.

Окремо обговорюємо вибір дитячого взуття.

"Не потрібно нічого купувати "на виріст", – рекомендує медик. – Все має бути за розміром. У великому взутті дитині буде незручно, нога буде соватися, буде натирати і т.д."

Далі в програмі – спортивний огляд. Дізнайтеся новини про Європейські ігри в Мінську, футбольні трансфери і зимові Олімпійські ігри-2026.

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