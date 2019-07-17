Не магазин, а ракета: Мега Цитрус у Дніпрі

Безліч надсучасної техніки, зони відкритого навчання, YouTube-студія, лаундж зона і навіть дитяча кімната. Все це представили на відкритті більше ніж магазину - найбільшого простору гаджетів Мега Цитрус у Дніпрі. Аналогів якому немає навіть у Європі.

"Це унікальний формат, якого немає ніде в Україні і немає ніде в Європі. У нашій компанії представлені унікальні продукти як б'юті гаджети, розумний будинок, який ми привозимо з різних виставок. На сьогоднішній момент у нас представлено близько 20 тисяч продуктів на полицях наших магазинах ", - представив нову площадку СЕО Цитрус Вадим Танченко.

На першому поверсі Мега Цитрусу представлені зони із найрізноманітнішими гаджетами. Окрім вже звичних смартфонів і смаргодинників тут ціле розмаїття надсучасного електротранспорту.

"Щороку продажу електротранспорту в країні ростуть і ми очолюємо цей тренд. Представляємо дуже широку лінійку електротранспорту, починаючи від скутерів і закінчуючи моноколёсамі, електроскутер, елетробайкамі. Ми віримо в електротранспорт дуже сильно, це екофрендлі. Це недорого і це тренд", - сказав комерційний директор Дмитро Бова.

Головна мета Мега Цитрусу – навчати новому та давати більше знань, досвіду та емоцій.

"В першу чергу, мета – здивувати і навчити чомусь новому. Як я вже говорив на прес-конференції, на даний момент в навчальному просторі Цитрус Академії присутні більше 80 різних програм, які націлені на абсолютно будь-яку вікову категорію", - заявив директор з маркетингу Станіслав Андрєєв.

На другому поверсі Мега Цитруса для всіх бажаючих відкритий безперервний марафон найактуальніших і яскравих майстер-класів та лекторів ЦеХАБ . А також Цитрус Академія, ціль якої показати клієнтам усі можливості цифрової електроніки і навіть розповісти, як виростити свій бізнес за допомогою digital-інструментів.

"Ми можемо навчати як користуватися пристроями, які у нас купуються, можемо навчати, як користуватися програмним забезпеченням, як бути ютуб блогером, користуватися інстаграмом. Надаємо клієнту великий спектр знань, щоб в цьому сучасному світі він міг бути дуже ефективним", - говорить операційний директор Сергій Семенченко.

У Мега Цитрусі є також клас робототехніки; Youtube-студія ЦеКафе і Лаунж зона. Тож якщо для вас важливі якість товару, гарантія, сервіс, адекватна цінова політика, комфорт та ви завжди бажаєте отримувати більше – вам сюди.

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