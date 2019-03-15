Названо ТОП-5 фобій українців

Психолог Ілля Головань, відповідаючи на питання про те, що найбільше турбує сьогодні українців, заявив, що в ТОП-5 фобій першу і другу сходинки ділять панічні атаки і боязнь польотів. Він зазначив, що в основі аерофобії завжди лежить або панічна атака, страх висоти або замкнутих просторів, а також гиперконтроль. Її також схильні до перфекціоністи і недовірливі люди.

Він зазначив, що діагноз лікарів "вегето-судинна дистонія" ставиться здоровим, але недовірливим людям, які в прісупах панічних атак намагаються знайти в собі неіснуючу хворобу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!