Названі причини затримки в обміні полоненими: експерт з питань безпеки

Експерт з питань безпеки Роман Матковський прокоментував новини про обмін полоненини мід Україною та Росією.

Сьогодні обмін не відбувся і з'явилась інформація. що він відбудеться третього вересня. Експерт сподівався побачити наших хлопців в Україні ще сьогодні вранці, але є об'єктивні та суб'єктивні причини, чому цього не сталося. Він заявив, що не всі рішення із цього питання приймаються на території України. Також він зазначив, що не всі гравці, які знаходяться на території України, були включені у процес обміну. Це, за словами Матковського, підтверджує поява Медведчука та Рабіновича у аеропорту сьогодні.

Також за словами експерта, сьогодні Зеленському телефонував Макрон. Він зазначив, що цілком вірогідно, що затримка у обміні пов'язана із видачу Російській Федерації особи, яка напряму пов'язана із розслідуванням аварії літака, який збили ракетою, запущеною з окупованої території України.

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