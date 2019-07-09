Назар Хассан в гостях Бурчук Live

Гість програми - Назар Хасан, український співак, хіп-поп виконавець, який відомий під псевдонімом "Хас".

Колишінй учасник проекту "RIZUPS" розповість про співпрацю сучасних українських політиків і музикантів, про сьогоднішній фестивальний рух в Україні та політичні істерики російських виконавців.

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