Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Назар Хассан в гостях Бурчук Live

44 Читати матеріал російською

Гість програми - Назар Хасан, український співак, хіп-поп виконавець, який відомий під псевдонімом "Хас".

Колишінй учасник проекту "RIZUPS" розповість про співпрацю сучасних українських політиків і музикантів, про сьогоднішній фестивальний рух в Україні та політичні істерики російських виконавців.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Назар Хассан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини