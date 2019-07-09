Назар Хассан в гостях Бурчук Live

Назар Хассан в гостях Бурчук Live44 Читати матеріал російською
Гість програми - Назар Хасан, український співак, хіп-поп виконавець, який відомий під псевдонімом "Хас".
Колишінй учасник проекту "RIZUPS" розповість про співпрацю сучасних українських політиків і музикантів, про сьогоднішній фестивальний рух в Україні та політичні істерики російських виконавців.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані