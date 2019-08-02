Навіщо я плачу податки: коментар експерта

Експерт з економічних питань Євген Невмержицький прокоментував відносини між державою та платниками податків.

Із кожної тисячі гривень, яку найманий працівник отримує на руки, чотириста гривень роботодавець віддає державі. А підприємці, на відміну від найманих працівників, сплачують свої податки державі самостійно, і кількість підприємців, власників малого бізнесу в Україні, за словами експерта вже досягла декількох мільйонів.

Відносини між державою та громадянами, за словами економіста, мають бути побудовані за принципом, що держава належить громадянам. Але сьогодні, на думку експерта, більшість українців сприймає державу, як щось окреме від них. Якщо будуть створені відповідні умови, і це ставлення змінитись, то, на думку Невмержицького, громадяни платитимуть податки охочіше.

Він також зазначив, що рівень свідомості народу та вільних людей сьогодні значно вищий за ту владу, яку цей народ зараз має.

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