НАТО знає про сім напрямків можливого вторгнення Росії в Україну: експерт

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак зазначив, що на картах можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну вказано сім напрямків. За його словами, ці напрямки - Донбас, Крим, Білорусь в районі Бресту. Крім того, північно-східний напрямок на Чернігів, а на півдні - Херсон та Миколаїв.

Він наголосив, що зовнішнє вторгнення, це не єдиний шлях із руйнування Української державності. За його словами, згідно доктрини начальника генштабу РФ Герасимова, будуть продовжуватись спроби роздмухування внутрішніх конфліктів, міжнародна дискредитація, інші механізми, які мають не залишати Україну у спокої.

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