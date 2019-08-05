Наслідки негоди в Одеській області: загинула людина

В Одеській області через дощі прорвало дамбу, і потік води убив чоловіка. Селянин не встиг врятуватися від негоди та потонув у потоці бруду.

За словами жителів села Малога, в якому сталось лихо, висота селевого потоку сягала до 1,5 м. Він змивав на своєму шляху огорожі та бетонні плити. Загалом в Одеській області погода знеструмила 25 населених пунктів.

Речник ДСНС України в Одеській області Олександр Крицький пояснив, що потужні дощі. які почалися в суботу, підсилені шквальним вітром, спричинили такі наслідки. Крицький зазначив, що за час негоди підрозділи ДСНС в Одеській області залучались 41 раз. Вони відкачали більше 6 тис. кубічних метрів дощової води. Він підтвердив факт загибелі в селищі Малога Білгород-Дністровського району чоловіка 1949 року народження. Експерт додав, що також виявлено порушення транспортного сполучення в Овідіопольському районі: на трасі Н-33 на 51 кілометрі з дорожнього покриття негодою відірваний шматок асфальту .

Крицький зазначив, що була проведена термінова робота щодо відновлення пошкоджень електромережі, і станом на 9 ранку понеділка електропостачання по всім випадкам пошкоджень було відновлено.

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