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11 лютого • оновлено в 17:33
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Насильство в мережі інтернет: психологиня розповіла про небезпеку

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Психологиня Марія Ракетська у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала ситуацію з інтернет-насильством в Україні.

"Діти дуже підвладні соціальним мережам. Вони стають емоційно залежними від того, що диктується в інтернеті у тому числі. Діти мало знають і про безпеку, на жаль, і про те, як виходити безпечно з того, що навіяно спільнотою. А так, в принципі, всі підлітки є абсолютно залежними від інтернету". - заявила психологиня.

Вона зазначила, що не лише діти, а й дорослі ідуть в інтернет через певні мотиви, які ними рухають.

"Найчастіше це самоствердження або заохочення, і для підлітка дуже важливим є принцип ієрархічності. Це ідентифікація себе з іншими значимими людьми, яких дитина собі обирає. Дитина стає дуже дратівливою, відбувається пошук відповідей на питання, хто вона. Зараз це відбувається через інтернет, а раніше відбувалось на дитячих майданчиках", - зазначила Ракетська.

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