Народ не готовий до силового повернення Донбасу: учасник ООС

Учасник ООС Сергій Дорошенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував можливість силового повернення Донбасу.

"На мою суб'єктивну думку, загострення на Донбасі відбуваються виключно з політичних мотивів. Щоб тиснути на президента на можливих переговорах, де вони там будуть проходити, у Франції або Німеччині. Мені здається, вони зрозуміли, що він в питаннях війни мало стійкий. І мені здається, їм потрібні всі ці наші жертви, тиск, щоб він був більш поступливим. Поки там стоять російські війська, поки там армійські корпуси знаходяться під командуванням і підтримкою Росії, ніякого силового повернення бути не може. Є певні відношення між атакуючими силами та обороною, і ще безліч умов, при яких це можливо. Зараз сам народ не готовий, щоб такі дії були проведені ", - заявив Дорошенко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram