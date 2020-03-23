Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін в ефірі ObozTV прокоментував можливість введення в Україні режиму надзвичайного стану через коронавірус COVID-19.

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Депутат висловив переконання, що "цей тиждень буде вирішальним" у питанні введення режиму НС.

"В країну надійшли тест-системи. Коли ми будемо мати об'єктивні дані за кількістю інфікованих і за швидкістю поширення вірусу, тоді ми зможемо чітко говорити і в уряді, і в стінах парламенту, що треба підготувати ситуацію до надзвичайного стану", - зазначив Трухін.

"Тоді ми чітко будемо розуміти терміни і категорії заходів, які мають бути прийняті", - додав народний обранець.

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