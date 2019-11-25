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25 листопада • оновлено в 11:50
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Нам потрібно розраховувати на довготривалу боротьбу з РФ: дипломат

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Дипломат Вадим Трюхан у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував захоплення та повернення українських кораблів Російською Федерацією.

"Ми маємо справу із ситуацією, коли немає миттєвих рішень, які би були ефективними. Росія потужна держава, вона працює на всіх фронтах: і на політичному, і на економічному, і на енергетичному, зокрема провівши нарешті рішення про добудову Північного потоку-2. І для того, щоби вистояти у її намаганні знищити Україну, нам потрібно діяти поступово та розраховувати на довготривалу боротьбу. От саме тому нам потрібно приділяти увагу усім фронтам і власне захищати свою незалежність на лінії зіткнення, а власне на фронті, бо це є лінією фронту, і в юридичній площині, в дипломатичній площині, у політичній, в економічній і т.д.", - заявив дипломат.

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Вадим Трюхан
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