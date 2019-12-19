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19 грудня • оновлено в 16:17
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Нам намагаються нав'язати партнерство з Путіним: Ахтем Чийгоз

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Народний депутат України Ахтем Чийгоз у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Він прокоментував новини щодо ухвалення резолюції Генасамблеї ООН про захист прав людини в Криму.

"Сьогодні міжнародні інституції демонструють послідовну політику тиску на Росію. Ми продовжуємо на цих майданчиках більш успішні дії ніж на зустрічі у нормандському форматі. Міжнародні інституції приймають майже всі рішення на користь України, а от деякі лідери європейських країн намагаються нав'язати нам партнерські відносини із головним злочинцем 21 століття Володимиром Путіним", - заявив Чийгоз.

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