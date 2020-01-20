Найневідоміші зірки: новий сезон ''Голосу'' почався з награних ''несподіванок''

Вже від самого початку, з першого дня "відбору наосліп" 10 сезону проекту "Голос країни" (1+1) було вказано на планку, вище якої, очевидно, не збираються підійматись ані судді, ані продюсери шоу.

Невідомі зірки, яких подають глядачеві, як надяскравих представників шоу-бізнесу, награні сцени із "романтичних" стосунків у суддів, очевидний перебір із "діджителізацією" ефірів -- ось далеко не повний перелік того, чим накрив перший ефір нового сезону "Голос".

А ще, безумовно, Тіна Кароль, яка суттєво підірвала своє реноме вірянки; протягом одного виступу Даніеля Салема, (відомого тим, що був найменш виразним танцюристом на іншому проекті "1+1" "Танці з зірками") 6 раз згадала нечестивого. В ефірі, який йшов у Водохрещя.

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