Найманців "Вагнера" безкоштовно лікують у клініці, яку пов'язують із Путіним

Найманці російської приватної військової компанії "Вагнера" лікуються в петербурзькій клініці, яка, ймовірно, пов'язана з оточенням президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема, послугами цієї лікарні користуються найманці, які були поранені в Лівії і Сирії. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників, а також співробітника медустанови.

Як зізнався журналістам колишній найманець "Вагнера", їх там лікують щонайменше з 2016 року. Водночас мати одного з них розповіла, що лікування було безкоштовним. Хто за нього заплатив, вона не знає, хоча відомо, що одна з послуг коштувала приблизно 10 тисяч доларів.

Агентство також навело слова Олександра Кузнєцова, який лікувався у цій клініці в жовтні 2019 року й заявив, що "був у Лівії, де росіяни борються з міжнародним тероризмом для захисту інтересів Москви".

"Ще декілька найманців "Вагнера" упізнали в ньому командира штурмового підрозділу цієї ПВК, який отримав поранення під час бойових дій у Лівії", – додають журналісти.

Так, за їхньою інформацією, клінікою володіє страхова компанія "Согаз", серед керівників якої – родичі глави РФ і пов'язані з ним особи. Як стверджують розслідувачі, гендиректор медустанови Владислав Баранов також підтримує ділові відносини із ймовірною старшою донькою Путіна Марією Воронцовою. А заступника керівника фірми Михайла Путіна називають сином одного з двоюрідних братів російського лідера. Зазначається, що Кремль підтверджував його родинні зв’язки з президентом.

"Глава Газпрому Олексій Міллер очолює раду директорів "Согаза". Серед непрямих керівників компанії – Юрій Ковальчук, якого Путін публічно називав своїм "другом". Сім'я Ковальчук володіє половиною фірми, яка контролює 32,3% частки капіталу фірми. Один із синів кузена Путіна – Михайло Шеломов – володіє 12,5% капіталу компанії", – йдеться в матеріалі.

За словами розслідувачів, все це суперечить заявам Кремля про те, що влада РФ не маэ відношення до військових операцій ПВК "Вагнера".

Водночас їм вдалося зв'язатися ыз гендиректором Барановим, який, втім, сказав: "Забудьте про нашу клініку, ось вам моя порада!". А на письмовий запит агентства відповів: "Я не хочу з вами спілкуватися".

На ці ж запитання прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає ніякої інформації щодо цього. Міноборони РФ, "Согаз" і Марія Воронцова коментувати будь-що відмовилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в Лівії на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.

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