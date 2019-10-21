Найкращим інструментом пізнаваності є скандал:Тарас Семенюк

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк прокоментував скандал із "Квартал 95" та хором ім.Верьовки, які висміяли підпал будинку Гонтаревої.

"З точки зору піару найкращим інструментом пізнаваності є скандал. От хор Вєрьовки - відомий колектив, але можливо, не настільки відомий, щоб про нього говорили усі в один день. І тому от створився такий скандал, завдяки цьому скандалу про хор Верьовки всі дізнались. І ті, хто були на концертах, і ті, хто не були на концертах. Я думаю, що це можна розглядати як позитивно, так і негативно. Хтось можливо піде і послухає, а що ж це за хор Верьовки такий є - у них, до речі, скоро концерт має бути. А другі скажуть - я більше не піду. Тут вже завдання менеджерів. якщо у них такі є, щоб грамотно цю історію відкомунікувати", - заявив Семенюк.

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