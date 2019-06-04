Нагадало Врадієвку: експерт дав оцінку розвитку подій у справі ''Переяславських стрільців''

Експерт із питань реформи правоохоронних органів, працівник системи МВС України 1981-1999 рр. Анатолій Онищук зазначив, що зараз говорити про те, що б загрожувало поліцейським з Переяслав-Хмельницького, якби 5-річний Кирило не помер, дуже складно. Це, за його словами, був би зовсім інший розвиток подій, з іншою реакцією суспільства.

Високий рівень громадської уваги та реакції на трагічний фінал цієї події, за його словами, нагадує події у Врадіївці. Але на відміну від подій 2013 року, сьогоднішні події можуть мати більш жорсткіший резонанс у суспільстві, адже, за його словами, зараз мова йде про "реформовану поліцію" і за п'ять років цієї реформи був високий рівень очікувань.

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