"Нафтогаз" собі залишає 40 млрд від транзиту": названі загрози для української ГТС

Гість студії – експерт з економічних питань Марія Яковлєва.

Обговорюємо загрози для української ГТС. Чому "Укртрансгаз" вже п'ятий рік ведуть до банкрутства?

"Всі гроші за великий транзит отримує НАК "Нафтогаз". Наш регулятор чомусь не зрозумів, що в даному випадку потрібно захистити "Укртрансгаз", і встановив різні тарифи. Тобто "Нафтогаз" отримує оплату за європейськими цінами від РФ – 30-36 доларів за 1000 метрів кубічних. А "Укртрансгазу" він платить по 240 гривень. Цю правову колізію встановив наш регулятор. Таким чином, "Нафтогаз" собі залишає близько 40 млрд гривень від транзиту. А "Укртрансгазу" залишається менша частина і зрозуміло , що це пряме банкрутство", – розповідає Яковлєва.

Наскільки ймовірна газова криза в Європі? Чи залежать зараз європейські країни від українського транзиту? І що буде після 1 січня 2020 року?

Розбираємося в газовому конфлікті в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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