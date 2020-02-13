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13 лютого • оновлено в 17:58
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"Нафтогаз" планує позиватись проти Росії: коментар експерта

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Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував новини про те, що "Нафтогаз" планує позиватись проти Росії. Він порівняв цю ситуацію з перемогою України в попередньому арбітражі.

"Зараз мова йде про стягнення за втрату активів на окупованій території. Це інший предмет суперечки, інший позивач, інший відповідач", - заявив Надеїн

Експерт вважає, що цифра 8 млрд прив'язана до вартості активів та запасів газу, які тоді знаходилися на окупованій території. Він вважає, що дуже важливим фактором є те, де цей судовий процес буде проходити.

"Це точно буде не арбітраж, бо арбітаж розглядає суперечки щодо контарктів, які були підписані між сторонами", - додав Надеїн.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
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Іван Надєїн
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