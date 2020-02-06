Надлишок газу після теплої зими: що робитиме Україна

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував вихід України з опалювального сезону із надлишками природного газу у своїх сховищах. Про це напередодні заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

"В Європі побачили зниження цін завдяки теплій зимі. А у нас пообіцяли зниження, але врешті-решт прив'язали ціну до нідерландського хабу, і всі зараз розмовляють про формулу "Амстердам+". Це перебільшення, але ми маємо створювати в Україні власний майданчик і самостійно визначати методику цін за газ", - заявив Рябцев.

Він зазначив, що у нього виникає досить багато питань до тих. хто розробляє документи. які визначають діяльність наших енергетичних монополістів.

"Ринок природного газу запрацює тоді, коли на цьому ринку не буде диктату монополіста. Коли не "Нафтогаз" буде визначати одноосібно ціну, але коли ціна буде вигідна і нам з вами. Коли ціна буде не лише вигідною, але і доступною", - додав експерт.

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