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На ЗНО без аптек і заспокійливого: надано дієвий рецепт з втамування передекзаменаційного страху

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Начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Клименко зазначила, що опанувати страх, який притаманний всім, хто йде складати ЗНО, просто. За її словами, це можуть бути улюблена музика, смачні кава або чай. Натомість вона не радить звертатись до аптек, бо седативні препарати не тільки заспокоюють, але й пригнічують розумову діяльність.

Нагадаємо, в ефірі ObozTV Клименко надала поради з успішного складання тестів ЗНО і те, як випускникам обрати собі виш.

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Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
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Ірина Клименко
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