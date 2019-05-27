На Заході України може затопити дороги: Obozrevatel News

На Заході України може затопити дороги

Надзвичайники попереджають жителів заходу України про можливе підтоплення доріг. Йдеться про Волинську та Рівненську області. У ДСНС кажуть: затопити дороги місцевого значення може через підвищення рівнів води на річках басейну Прип’яті. Крім того, у зоні небезпеки - сільськогосподарські угіддя та деякі будинки. Місцями рівень води може підвищитися майже на метр.

Зеленський назвав пріоритетне завдання

Президент України Володимир Зеленський назвав одне зі своїх пріоритетних завдань. І це – підтримка українського кінематографа. Зеленський підкреслив, що чекає гарних фільмів на екранах та міжнародних нагород. А головне, глава держави очікує, що до кінотеатрів приходитимуть ще більше глядачів, які обиратимуть фільми саме українського виробництва.

Ураган підняв з моря доісторичний ліс

Доісторичний ліс з`явився на морському узбережжі у британському Уельсі. А все- через ураган ХАННА, що вирував цими вихідними. Після потужної негоди море дещо відступило, а на поверхні з`явилися скам`янілі рештки дерев, що раніше були під водою. Археологи кажуть: лісові чотири з половиною тисячі років.

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