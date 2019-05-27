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На Заході України може затопити дороги: Obozrevatel News

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На Заході України може затопити дороги

Надзвичайники попереджають жителів заходу України про можливе підтоплення доріг. Йдеться про Волинську та Рівненську області. У ДСНС кажуть: затопити дороги місцевого значення може через підвищення рівнів води на річках басейну Прип’яті. Крім того, у зоні небезпеки - сільськогосподарські угіддя та деякі будинки. Місцями рівень води може підвищитися майже на метр.

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